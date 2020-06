Riigis on pandeemia algusest viirusesse surnud 114 613 ja nakatunud 2 044 572 miljonit inimest.

Tervishoiueksperdid on mures, et viimastel nädalatel aset leidnud ulatuslikud meeleavaldused võivad kaasa tuua uue haigestumiste laine. See peaks selguma vähem kui kahe nädala jooksul.