ÜK-s käisid tuhanded inimesed koroonareegleid rikkudes kahel reivil

«Need reivid olid ebaseaduslikud ja me mõistame hukka nende toimumise - nad rikkusid selgelt koroonaviirusega seotud seadusandlust ja reegleid ning neil võinuks olla traagilised tagajärjed,» ütles politseiülema abi Chris Sykes.

«Koroonaviirus on endiselt ähvardav oht ja me jätkame tööd inimestega, et julgustada neid võtma isiklik vastutus ja tegema õigeid asju.»