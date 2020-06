ÜRO JN-i valiti ajutiste liikmetena India, Mehhiko, Norra ja Iirimaa

Viimati 2010. aastal edutult kandideerinud Kanadal ei õnnestunud seegi korda saada üht Lääneriikide kahest kohast, mille napsasid endale Iirimaa ja Norra, seda vaatamata tugevale kampaaniale. Valimistulemus on ilmselt suur löök Kanada peaministrile Justin Trudeau'le.

Aasia ja Vaikse ookeani regioonis kandideeris ainsana India, mis sai 192 hääletanud riigi seas 184 toetushäält. India on üritanud edutult saada endale kohta nõukogu laiendatud alaliste liikmesriikide seas.

Valimistulemus tähendab aga nüüd, et Indial on koht sama laua taga, kus istub Hiina. Vaid mõne päeva eest leidis India-Hiina piiril aset poole sajandi veriseim kokkupõrge, milles hukkus vähemalt 20 India sõdurit.

Aafrika riigid on tavapäraselt seadnud oma kandidaadi, ent seekord ei suutnud jõuda kokkuleppele ühe riigi esitamises. Kenya sai 113 toetushäält, Djiboutile jagus neid 78.

Keenial on Aafrika Liidu toetus, ent Djibouti sõnul on Nairobi juba nõukogu liige olnud ning nad peaksid juhinduma rotatsiooni põhimõttest.

Kanada toetuskampaanias osales popstaar Celine Dion, kes laulis New Yorgi linnas, samas Iirimaad toetas ansambel U2 oma kontserdiga Suures Õunas.

Julgeolekunõukogusse kuulub 15 liikmesriiki, lisaks alalistele riikidele Suurbritanniale, Hiinale, Prantsusmaale, Venemaale ja USA-le on ajutised liikmesriigid Belgia, Dominikaani Vabariik, Eesti, Saksamaa, Indoneesia, Niger, St. Vincent ja Grenadiinid, Lõuna-Aafrika Vabariik, Tuneesia ja Vietnam.

Bozkır oli ainus kandidaat, ehkki Armeenia, Küpros ja Kreeka, mil kõigil on Türgiga ajalooliselt keerulised suhted, seisid diplomaadi valimise vastu. See tähendas, et Bozkıri valimist ei saanud konsensuslikult kinnitada ning tema üle pidid riikide delegatsioonid andma oma hääle salajasel hääletusel.