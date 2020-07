Hollandi ID-kaartidel lõpetatakse soo märkimine

Minister Ingrid van Engelshoven, kelle portfellis on ka emantsipatsioon, ütles kirjas parlamendile, et sookategooriad võetakse ID-kaartidelt ära alates 2024. või 2025. aastast.

«Ma kavatsen piirata, seal kus võimalik, asjatut soo märkimist,» ütles van Engelshoven, ent lisas, et sugu jääb endiselt alles passidesse, kuivõrd seda nõuavad Euroopa Liidu regulatsioonid.

«See on suurepärane uudis inimestele, kellele sellised kategooriad nende ID-kaartidel igapäevases elus probleeme põhjustavad,» öeldi ühisavalduses.

«Ja see on hea uudis ka neile, kes usuvad, et aluspükste sisu pole valitsuse ega ametivõimude asi.»