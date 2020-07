USA kutsus Hiina kõnelustele relvastuskontrolli üle

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on nõudnud, et Hiina osaleks kõnelustel USA ja Venemaa tuumarelvade arvu reguleeriva Uue START leppe järglase üle. Lepe aegub veebruaris.

Kolmapäeval teatas Hiina, et on nõus pidama kõnelusi tuumarelvakontrolli üle, kui Ühendriigid vähendavad oma tuumarelvade arvu Hiinaga samale tasemele.

Hiina välisministeeriumi tuumarelvastuskontrolli osakonna peadirektor Fu Cong ütles kolmapäeval, et USA kutse kõnelustele Venemaaga oli vaid ettekääne selleks, et astuda START leppest välja ning asuda oma tuumaprogrammi edendama. USA läbirääkija Marshall Billingslea ütles sellepeale, et kutsub Hiinat siiski arutelule tuumarelvakontrolli üle.