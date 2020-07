SpaceX toimetas orbiidile Lõuna-Korea esimese sõjalise sidesatelliidi

ANASIS-II satellit on mõeldud tugevdamaks Lõuna-Korea võimekust kaitsta end tuumarelvadega põhjanaabri vastu.

Lõuna-Korea kaitsehangete programmi agentuur (DAPA) ütles avalduses, et Lõuna-Korea on nüüd 10. maailma riik, millel on täielikult sõjalise otstarbega sidesatelliit.