Twitter andis löögi vandenõuteoreetikutele

Liikumise QAnon toetajad usuvad, et USA valitsuse siseeluga hästi kursis olev isik nimega Q lekitab avalikkusele salastatud luureandmeid ja info selle kohta, kuidas president Trump globaalse saatanakummardajatest rühmituse vastu võitlust peab. USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) aga usub, et QAnon on liikumine, mis kujutab endast potentsiaalset terroriohtu.