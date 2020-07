Portlandi linnapead tabas meeleavaldusel pisargaas

Uudisteagentuuri AFP videost on näha, kuidas Portlandi demokraadist linnapea Ted Wheeler kandis kaitseprille ja -maski, kui ta rahvahulgast ja gaasipilvest minema toimetati.

«See on föderaalvõimude poolt karjuv ülereageerimine,» ütles ta väljaandele New York Times. «See on puhas linnalahing.»