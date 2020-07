Kanadas on enim koroonanakkusi alla 39-aastaste seas

Hiljutised üleriigilised andmed näitavad, et noored täiskasvanud vanuses 20-39 eluaastat moodustavad suurima nakkusjuhtumite arvu kõikide vanuserühmade seas, ütles Kanada kõrgeim tervishoiuametnik Theresa Tam avalduses.

«Noored kanadalased ei ole võitmatud,» hoiatas Tam, märkides, et nakatumise korral ohustavad tõsised terviseprobleemid mitte ainult eakaid.

Kanadas on leidnud kinnitust 113 862 inimese haigestumine uude koroonaviirusesse. Covid-19 on nõudnud vähemalt 8890 inimese elu. Haigusest on paranenud 99 344 inimest.