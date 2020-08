Iraan valetas Covid-19sse surnute arvu tegelikust kolm korda väiksemaks

Kanali käsutuses on valitsuse enda arvepidamisdokumendid, mille kohaselt oli 20. juuliks Iraanis surnud Covid-19 sümptomitega ligi 42 000 inimest, samas kui riigi tervishoiuministeerium on ametlikult teatanud, et surnuid oli tolleks hetkeks 14 405.