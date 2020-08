Charité: Navalnõi on endiselt kunstlikus koomas, tema seisund on raske

«Sümptomaatiline kriis, mille põhjustas koliinesteraasi inhibiitor, on taandumas. Patsient on endiselt intensiivravi osakonnas kunstlikus koomas, ta on ühendatud juhitava hingamise aparaadiga. Tema tervislik seisund on endiselt raske, praegu suurt ohtu tema elule ei ole,» öeldi kliiniku teates.