Dohas algasid ajaloolised Afganistani rahukõnelused

Kabuli nimel läbirääkimisi juhtiv endine Afganistani tegevjuht Abdullah Abdullah kutsus kehtestama kiiresti relvarahu ja tõi välja, et pärast USA ja Talibani veebruarikuist kokkulepet on sõda jätkunud ning surma on saanud 12 000 ja vigastada 15 000 tsiviilelanikku.