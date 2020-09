VÄLISMAA KOROONAPÄEVIK ⟩ Hiina võimud panid linna kolme nakatunu pärast lukku

Hiinas Ruili linnas kehtestati karantiinimeetmed pärast kolme koroonaviirusega nakatunud isiku tuvastamist. Myanmari piiri lähedal asuva 210 000 elanikuga linnast on keelatud lahkumine ja sinna sisenemine ning kõigil linnaelanikel on tungivalt soovitatud püsida kodudes. Võimud kavatsevad testida kõiki linnaelanikke, vahendas AFP. Kõik ärid peale toidukaupluste, apteekide ja turgude on suletud.