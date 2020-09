Kohalik vaade ⟩ Mis on Hispaanias lahvatanud ränga viiruspuhangu taga?

Sellest isiklikust muljest saab teha mitu tõlgendust. Inimesed teavad, et uus sulgemine on nurga taga, ja tahavad võtta viimast vabadustundest, mille kaotasime, kui kogu Hispaania elas peaaegu kolm kuud kinnipidamisrežiimil maailma ühe rängima koroonaviiruse esimese laine ajal.

On ka teine võimalus: meie, hispaanlased, oleme vastutustundetud ja kaotanud hirmu koroonaviiruse ees. Me arvestame, et võime nakkuse saada, aga see ei takista meil sõpradega kohtumast ega kodus tähistamast.