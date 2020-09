Biden ootab teledebatist Trumpi valesid ja rünnakuid

«See saab olema raske,» ütles endine asepresident intervjuus uudistekanalile MSNBC.

«Minu arvamus on see, et see saab olema lihtsalt otsene rünnak. See saab olema peamiselt isiklik. See on ainus asi, mida ta oskab teha,» ütles Biden vabariiklasest Trumpi kohta, kes kandideerib oma teiseks ametiajaks.

«Ta ei oska faktide üle debatti pidada. Ta ei ole nii tark,» jätkas Biden. «Ta ei tea eriti välispoliitikast, ta ei tea eriti sisepoliitikast. Ta ei tea palju peensustest.»

«See saab olema peamiselt isiklikud rünnakud ja valed; kuid ma arvan, et ameeriklased on temale jälile saanud.»

Teledebatt peetakse teisipäeval Clevelandi osariigis Ohios ning see on esimest korda, kui Biden ja Trump väitlevad. Enne 3. novembril toimuvaid presidendivalimisi peavad nad veel teledebatti kahel korral.

Mõned Bideni toetajad kardavad, et Barack Obama asepresident võib agressiivse retoorikaga miljardäriga väideldes pinge all variseda. Kumbki mees on teada ka oma keelevääratuste poolest. Trump on ristinud Joe Bideni «Uniseks Joe'ks» ja seadnud kahtluse alla 77-aastase vaimse teravuse.

Demokraadi sõnul on ta 74-aastase Trumpiga kohtumiseks valmis. «Rahvas teab, et president on valetaja.»