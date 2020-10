Venezuela presidendi poeg osaleb Venemaa viirusvaktsiini katsetamisel

Riigipea kinnitas, et tema poeg Nicolás Maduro Guerra ja tema vanem õde anestesioloog Maria Teresa Maduro otsustasid osaleda vabatahtlikena Venemaa vaktsiinikatsetamise kolmandas järgus.

«Venezuela osaleb vaktsiini kliinilistes uuringutes, mis päästab inimkonna koroonaviirusest. Ma leian, et see on väga hea. Kui alustame massilise vaktsineerimisega, siis ma vaktsineerin ennast esimesena,» lubas Maduro.