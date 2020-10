ERR Mägi-Karabahhis: Armeenia väed on pidanud mõnel pool taanduma

Armeenia väed on pidanud mõnes paigus rindelt taanduma. Karabahhis kõige ohutumaks kohaks peetumas Suši linnas on taas õhuhäired. Kohalikud võrdlevad praegust olukorda esimese Karabahhi sõjaga.

Šuši on Karabahhi suuruselt teine linn. See asub strateegilisel teel, mis ühendab Karabahhi pealinna Stepanakerti Armeeniaga. Tee on juba sattunud tule alla. Lõuna-Karabahhis käivad tulised lahingud.

«Komandör antakse isegi tribunali alla, sest ta võttis öösel kokku kõik noored ja ütles: «Taandume». Ta antakse tribunali alla, sest ta ei täitnud ülemuste käsku. Tema aga ütles - vaadake, need on poisid, kutsealused, 10 päeva tagasi saabusid. Neile anti automaadid. Oma silmaga nägin - see on nagu värbamispunkt, kohapeal võtavad veokist vormi ja panevad selga. Ja siis - minge automaatidega peale! Mida te teete? Nalja või? Kuhu need lapsed lähevad?» rääkis Artur.