USA taunis Türgit Vene raketisüsteemi testimise eest

Washingtonis hoiatas välisministeerium Türgit, et S400 omandamine on lääneliitlasele lubamatu.

«Kui see kinnitust leiab, mõistame kõige karmimalt hukka S400 raketitesti kui ühitamatu Türgi kohustustega NATO liitlase ja Ühendriikide strateegilise partnerina,» lausus ministeeriumi pressiesindaja Morgan Ortagus.

Washington ähvardas Ankarat ka sanktsioonidega, kui S400-d aktiveeritakse, kuid säilitas lootuse, et Türgi neid «lahti ei paki». Ortagusi sõnul võivad süsteemi aktiveerimisel olla tõsised tagajärjed kahe riigi julgeolekusuhetele.

Korduvatest hoiatustest hoolimata on Türgi president Recep Tayyip Erdoğan korduvalt kinnitanud, et S400 seatakse tegutsemisvalmis.

Ankara on kaitsnud end väidetega, et Ühendriigid keeldusid neile omal ajal müümast oma Patriot-rakette. Selle süüdistuse on USA endised ametiisikud tagasi lükanud.