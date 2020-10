Kariņš: koroonaviirus levib Lätis kiiremini, kui suudeti reageerida

Ta rõhutas, et koroonapandeemia on tõsine oht rahva tervisele.

«Meil on võimalus tegutseda otsustavalt, et mitte lubada olukorda, mille hinnaks võib saada paljude inimeste elud ja suured kaotused riigi majandusele,» ütles Kariņš.

Ta lisas, et kutsus teisipäevaks kokku kriisijuhtimisnõukogu istungi, et arutada võimalust kehtestada täiendavad piirangud ja laiendada koroonatestide tegemist.

«Viirus levib kiiremini, kui me suutsime reageerida. Meil on vaja konkreetset strateegiat,» ütles peaminister, märkides, et testide arvu suurendamine teistes riikides näitas end tõhusa vahendina viiruse leviku piiramiseks.