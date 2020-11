Hiina suleb teise koroonalaine tõttu Ühendkuningriigist ja Belgiast tulijatele ukse

COVID-19 levik sai küll eelmisel aastal alguse Hiinast, kuid Peking on rangete reisipiirangute ja tervishoiumeetmetega viiruse riigis suuresti kontrolli alla saanud.

Suve jooksul hakati piiranguid tasapisi kaotama, et võõrsile jäänud inimesed riiki tagasi lasta, kuid tulijal pidi olema ette näidata oma saatkonna luba ja negatiivne koroonaproov ning ta pidi kaheks nädalaks karantiini jääma.

Nüüd, kus Euroopas on puhkenud teine koroonalaine ja riigid raporteerivad üha suuremast nakatunute arvust, teatas Hiina saatkond Ühendkuningriigis, et Peking on otsustanud peatada ajutiselt mitte-Hiina kodanike sisenemise Hiina.