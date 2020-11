Armeenia opositsioon nõuab Pašinjani tagasiastumist keskööks

Ta lisas, et kui seda nõudmist ei täideta, lahendab opositsioon 12. novembril Pašinjani ja tema poliitilise meeskonna võimult kõrvaldamise küsimuse.

Sagateljan märkis, et erakonnad Õitsev Armeenia ja Helge Armeenia on kogunud parlamendi erakorraliseks kokkukutsumiseks piisava hulga allkirju. Päevakorras on vaid üks küsimus: Pašinjani tagandamine.