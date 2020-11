USA kindral: IS on Iraagis ja Süürias endiselt pikaajaline oht

USA Keskväejuhatuse komandör, merejalaväe kindral Frank McKenzie ütles, et Lähis-Ida põgenike ja riigisiseselt ümberasunud inimeste probleemile ei ole sõjalisi lahendusi. Need inimesed ootavad tagasipöördumist ning on relvakonfliktide kahetsusväärne kõrvalprodukt.

McKenzie ütles USA ja Araabia riikide suhete nõukogus, et praegu on riigisisesed põgenikud ja põgenikelaagrite elanikud IS-i ideoloogia pantvangid ning see on murettekitav areng, millel võib olla põlvkondlik mõju.