Ühendkuningriik kiitis heaks Pfizeri ja BioNTechi vaktsiini

«Vaktsiin on saadaval üle terve Ühendkuningriigi alates järgmisest nädalast,» lisati avalduses. Esmatähtsusega gruppideks on hooldekodude elanikud, meditsiini- ja tervishoiutöötajad.

«Selleks, et aidata kaasa vaktsineerimisprogrammi efektiivsusele, on hädavajalik, et kõik täidaksid jätkuvalt oma rolli ja peaksid kinni vajalikest piirangutest oma piirkonnas, et meil oleks võimalik viirust veelgi alla suruda ja lubada NHS-il (riiklikul tervishoiuteenistusel) teha oma tööd ilma seda ülekoormamata.»

«See heakskiit on eesmärk, mille nimel me oleme töötanud alates sellest, kui me esimest korda kuulutasime, et teadus võidab ning me kiidame MHRA-d nende võimekuse eest viia läbi põhjalik analüüs ja rakendada õigeaegselt samme, et kaitsta ÜK elanikke.»