KOHALIK VAADE ⟩ Tuhanded leedukad plaanivad vihamarssi valitsuse vastu

Esmaspäeval kogunes Kaunases koroonapiirangute vastu protestima käputäis inimesi, kuid see võib olla alles algus – mai keskpaigaks kavandatakse suuremat üritust Vilniuses. FOTO: Erikas Ovčarenko/15min.lt/Scanpix

Kuude kaupa kestnud karantiin on ajanud miljonite inimeste kannatuse viimase piirini. Leedu, kus Covid-19 olukorda võib parimal juhul nimetada keeruliseks, pole mingi erand: asjatundjad hoiatavad, et ühiskond on psühholoogiliselt kriitilises seisus ja rahulolematus võib peagi üle minna vägivallaks.