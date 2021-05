ELi liidrid võivad Portos arutada Venemaa küsimust

«Mis puudutab meie suhteid Venemaaga, on see samuti küsimus, mille mõne liikmesriigi juht võib tõsta,» ütles anonüümseks jääda soovinud ametnik tippkohtumise päevakorra kohta.

«Te nägite hiljutist sündmuste arengut. Sealhulgas Tšehhis, samuti Bulgaarias. Euroopa Parlamendi esimees David Sassoli ja Euroopa Komisjoni aseesinaine Věra Jourová kanti nimekirja isikutest, keda ei lubata Venemaale. See tähendab, me ootame, et vaatamata mais hiljem (EL 25. mai tippkohtumisel) ootavale strateegilisele arutelule, riigijuhid räägivad sellest,» selgitas ametnik.