Afganistani kooliplahvatuses hukkus 50 inimest

Ministeeriumi kõneisik Tareq Arian ütles ajakirjanikele, et pomm plahvatas laupäeval Sayed Al-Shuhada kooli ees ning kui õpilased paanikas välja tormasid, käis veel kaks plahvatust.

Varem teatati, et hukkus 30 ja vigastusi sai 52 inimest. Plahvatuspiirkonnas Kabuli lääneosas Dasht-e-Barchi piirkonnas elavad peamiselt šiiitidest hazarad ja see on tihti sunni islamistide rünnakute sihtmärk.