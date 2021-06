Endise Ida-Saksamaa osaks olnud Saksi-Anhaltis on praegu võimul Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juhitav koalitsioon eesotsas peaminister Reiner Haseloffiga, kellel on suur lootus liidumaa juhtimist jätkata, kuid mitte seepärast, et konservatiividel oleks rahva ülekaalukas toetus, vaid eelkõige seetõttu, et umbes veerandi valijate häältega arvestada võival äärmuslikul parteil Alternatiiv Saksamaale (AfD) pole lootust võimupartnereid leida.