USA välisminister Antony Blinken naaseb Euroopasse

USA välisministeerium teatas reedel, et Blinken veedab Euroopas nädala, mis sisaldab kõnelusi Saksa kantsleri Angela Merkeli ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

Osalt Pariisis üles kasvanud ja soravalt prantsuse keelt kõnelev Blinken on esimene Bideni valitsuse kõrge ametnik, kes külastab Prantsusmaad.

Roomas juhatab ta Itaalia kõrval USA juhitava Islamiriigi vastase koalitsiooni konverentsi ning võtab Lõuna-Itaalias Materas osa G20 välisministrite kohtumisest, kuhu on oodata ka Ühendriikide vastaseid Hiinat ja Venemaad.

Biden on kinnitanud, et tema valitsus on valmis kohtuma ka Hiinaga, kelles Ühendriigid näevad oma peamist võistlejat maailma areenil.