Hollandi peaminister vabandas koroonapiirangute lõdvendamise pärast

Rutte ja terviseminister Hugo de Jonge taaskehtestasid reedel hulga piiranguid, sealhulgas ööklubide sulgemise, kuna riigis on võimust võtnud nakkavam delta tüvi, mis levib eeskätt noorte seas.

«Tehti viga. Seda, mida arvasime, et saame lubada, me tegelikult lubada ei saanud,» ütles Rutte. «See teeb meile tuska ja me vabandame.»