Saksa luurejuht: katsed valimisi mõjutada on seni madala tasemega

Sakslased valivad uue parlamendikoosseisu 26. septembril ja sellega saab selgeks ka 16 aastat kantsleriametit pidanud Angela Merkeli mantlipärija.

Sisejulgeolekuameti (BfV) juht Thomas Haldenwang ütles, et ka varem on püütud Saksamaa valimistele erineval moel mõju avaldada. «Kahtlemata me näeme mõne riigi huvi tänavusi parlamendivalimisi mõjutada, sellekohaseid märke leidub,» kinnitas ta ühtegi riiki nimetamata.

Julgeolekujuht rääkis Berliinis ajakirjanikele, et nende meetmete intensiivsus on praegu veel madal, kuid on olnud häkkimiskatseid ning valimiste lähenedes püütakse lekitada nii tegelikkusele vastavat kui ka võltsinfot.

Haldenwang märkis, et alates veebruarist on luure täheldanud aktiivseid küberrünnakuid ning andmepüügikatseid erameilikontode kaudu, mis kuuluvad parlamendiliikmetele, samuti liidumaade rahvaesindajatele või nende meeskondadele. Need rünnakud on aga harva edukad ega ole seni erilist kahju tekitanud.

Muu hulgas ütles Saksamaa kõrgeim julgeolekuametnik, et ei pea Venemaa kontrollitud telekanalit RT «hübriidohuks».