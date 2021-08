Leedus peeti viimase ööpäevaga kinni 287 ebaseaduslikku migranti

Leedu piirivalveameti ülem Rustamas Liubajevas ütles usutluses ringhäälingule, et tegelikult oli kinnipeetuid mõnevõrra rohkem, 289. Lisaks tuli keskööst kuni esmaspäeva hommikuni üle piiri veel 109 rändlast.

Sel aastal on Leedus Valgevene piiri lähedal kinni peetud ligi 4000 ebaseaduslikku migranti, mida on 40 korda rohkem kui läinud aastal tervikuna.

Migrantide piirivalvekordonitesse paigutamine on jõudnud võimaluste piirini, tõdes Liubajevas.

«Kõik piirivalvekordonid on praeguseks täis, nii laupäeval kui pühapäeval tuli lahendada nende inimeste laialipaigutamise küsimust, näeme, et esialgu võimalusi paigutada seadusvastaseid migrante piirivalveüksustest mujale ei ole, kuidagiviisi õnnestus meil see esialgu lahendada, kuid oleme jõudnud oma võimaluste piirini.»