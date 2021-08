KOHALIK VAADE ⟩ Leedu-Valgevene piiril on tunda püssirohu lõhna

Viimastel aastatel on militaarteoorias taas rohkem kasutatud fraasi «eskaleerida, et deeskaleerida». Seda külma sõja aegset jäänukit kasutatakse sageli ennetava meetmena siis, kui üks pool ähvardab jõudu kasutada, näiteks detoneerides tuumaseadme, et anda vastasele aimu, kuhu konflikt võib areneda, ning kindlustada saavutatud võite.