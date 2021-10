FOTOD ⟩ Veretöö Norras: vibupüssiga relvastatud mees tappis vähemalt viis inimest

Juhtunust teavitas teiste kohalike meediakanalite seas Norra rahvusringhääling NRK, kus kinnitati esimesena ka hukkunute arvu.

Politsei pressiesindaja sõnul oli mees liikunud mööda linnatänavaid ja lasknud inimesi vibupüssiga. Politsei sai hädakõne kell 18.30 kohaliku aja järgi.

Mees on tabatud. Politsei teatel tegutses ründaja esialgsete andmete põhjal üksi. Politsei koheselt ohvrite täpset arvu ei avaldanud.

«Võime kahjuks kinnitada, et on mitu vigastatut ja kahjuks ka mitu hukkunut. Mees, kes selle teo toime pani, on vahistatud ja meie andmetel oli asjaga seotud vaid üks inimene. Teisi inimesi praegu aktiivselt ei otsita,» ütles kohaliku politsei eestkõneleja Oyvind Aas pressikonverentsil.

Kongsbergis oli hilisõhtul käimas suuroperatsioon, sest politsei üritas kindlaks teha, kus mees täpselt liikus ja leida tunnistajaid.

Politsei teatel viidi kahtlusalune lähedalasuva Drammeni linna politseijaoskonda. Ründaja kohta mingeid muid üksikasju koheselt ei avaldatud.

Politsei teavitas hilisõhtusel pressikonverentsil, et nad ei saa juhtunu puhul välistada terrorirünnakut.

«Arvestades sündmuste kulgu on loomulik hinnata, kas tegemist on terrorirünnakuga, mida ei saa välistada. Vahistatud meest pole küsitletud ja tema motiivide kohta on veel vara midagi öelda,» sõnas kohalik Aas pressikonverentsil.

Telekanal TV2 teatas, et mehel oli peale vibupüssi ka nuga ja teisi relvi. Haavatud on toimetatud haiglasse. Politsei pole andnud teavet nende seisundi kohta. Viimase informatsiooni kohaselt on üks vigastatutest juhtunu ajal ametikohustustest vaba olnud politseiametnik, kellel oli mõrtsukaga vastasseis.

Politsei kutsus inimesi üles kodudes püsima ja mitmetes linnapiirkondades kehtestati liikumispiirangud. Sündmuskohale saadeti ka helikopter ja pommirühm.