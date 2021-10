Poola-Valgevene piiril metsas lõksu jäänud liibanonlane kahetseb reisi

Abd Alwarethi sõnul ütlesid julgeolekutöötajad talle: «Sul on ainult kaks valikut: sa kas sured siin või sured Poolas. See on kõik.»

Abd Alwareth ütles, et piirialal veedetud aja jooksul on ta pidanud leidma joogivett puulehtedelt, et tal on olnud liiga külm, et magada ning samuti väitis ta, et Poola sõdurid või politseinikud on löönud teda pähe.