NATO juht hoiatas Moskvat agressiivsete sammude eest Ukraina piiril

Stoltenberg rõhutas, et oluline on vältida eskaleerumist ja vähendada pingeid.

USA on väljendanud liitlastele kasvavat muret seoses Vene vägede hiljutise liikumisega Ukraina piiril. Välisminister Antony Blinken ütles eelmisel nädalal, et Venemaa poolt oleks «tõsine viga korrata seda, mida Moskva tegi 2014. aastal», kui Venemaa hõivas Krimmi.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et Vene vägede liikumine viimastel nädalatel on jätk varasematele surveavaldustele.

«See, mida me praegu piiril näeme, ei ole Ukraina hinnangul pelgalt vägede koondamine, sest Venemaa tõi juba kevadel meie piiridele suured jõud ja ei ole neid ära viinud. Praegu on tegemist olukorra halvenemisega, kus Venemaa demonstreerib, et suudab juba koondatud väed ja tehnika kiiresti aktiveerida ning et Venemaa juhtkonna jaoks on laual kõik variandid, ka sõjaline.»