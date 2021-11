Võivad jääda rahata: EL astub samme Poola ja Ungari karistamise suunas

EL-i allikas ütles AFP-le, et Brüssel nõuab Varssavilt selgitust meetmete kohta, mis vähendavad kohtusüsteemi sõltumatust ja vaidlustavad EL-i õiguse ülimuslikkuse.

Teade kirjadest, mis on protsessi esimene mitteametlik etapp, tuli ajal, mil Euroopa Komisjoni õigusvolinik Didier Reynders külastab Poolat.

Poola ja Ungari puhul rakendatakse uut nn tingimuslikkuse mehhanismi. See jõustus jaanuaris ega ole seotud rikkumisprotseduuriga, mida kasutatakse juhul, kui mõni liikmesriik rikub EL-i reegleid.

Poola ja Ungari on selle mehhanismi seaduslikkuse vaidlustanud ja pöördunud Euroopa Kohtu poole, kust on otsust oodata mõne kuu jooksul.

Euroopa Komisjon on teatanud, et enne kohtuotsust ta mingeid ametlikke samme ei astu. Ametnikud on aga hakanud selleks vajalikke tõendeid koguma ja reedel saadetud kirjadega palutaksegi informatsiooni.