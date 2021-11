Terroritõrjekoordinaator: džihadistid ohustavad endiselt Euroopat

Salmi sõnul on USA ja tema liitlaste Afganistanist lahkumine teinud ruumi terrorismi tõusule.

«On oht, et Talibani võimuletulek Afganistanis avab tee Al-Qaeda ja IS-i tugevnemisele. Selleks ohuks EL valmistub,» ütles ta.

Salmi sõnul on koroonapandeemia avaldanud terrorismile kahesugust mõju. Ühelt poolt on piirivalve tugevdamine ja reisipiirangud pärssinud terroristide liikumist ja raskendanud rünnakute korraldamist. Teisalt on internetis leviva propaganda hulk koroona ajal kasvanud.