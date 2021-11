POSTIMEES LEEDUS ⟩ Leedust migrantide tagasisaatmine võib pikale venida

Selle aasta algusest on illegaalselt Leedu piiri ületanud üle 4200 inimese, neist umbes 3500 on palunud asüüli. Praeguseks on läbi vaadatud umbes 2400 taotlust, millest positiivse vastuse on saanud vaid kaheksa. 800 juhtumit on praegu menetlemisel.