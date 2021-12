FSB teatas kolme väidetava Ukraina luuraja tabamisest

«Kiievi oblasti elanik Tsilõk, Oleksandr, sündinud 1998. aastal, tunnistas üles, et ta värvati ja tegutses Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse operatiivsosakonna operatiivrühma sektoriülema alampolkovnik Maksõm Kirilovõtsi juhiste alustel,» teatas pressikeskus.

Terrorirünnakus pidi lõhatama kaks trotüülekvivalendis pooleteisekilost isetehtud lõhkekeha, selgitas FSB, selgitamata, kus see juhtuma pidi.

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) on intsidenti eitanud, lisades, et süüdistused on valed ning osa Venemaa «hübriidsõjast».