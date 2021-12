G7 hoiatas Venemaad ja Iraani

Kõneluste võõrustaja Briti välisminister Liz Truss ütles pühapäeval, et Iraanil on viimane võimalus tulla läbirääkimislaua tõsise ettepanekuga tuumaleppe kohta.

Iraan väidab, et on huvitatud üksnes tsiviiltuumavõimekuse arendamisest, lääneriikide sõnul on tema rikastatud uraani varud aga palju suuremad, kui selleks vaja.

USA president Joe Biden on valmis taas leppega liituma ja Iraani ametnikud kinnitavad, et neil on kõnelustega tõsi aga. Lääne arvates on aga Teheran hakanud aasta algul saavutatust taganema ja püüab nüüd aega võita.