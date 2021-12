Poola ja Leedu president toetavad Kiievit vastusammudes Venemaale

«Meie ühine ülesanne on tõrjuda oht, mida kätkeb Venemaa, ja kaitsta Euroopat Venemaa agressiivse poliitika eest,» ütles Zelenskõi pressikonverentsil. «Ukraina, Poola ja Leedu on täna selle heidutuse avangard.»

Nausėda ütles, et Venemaa katsed tõmmata «punaseid jooni» on vastuvõetamatu 21. sajandi Euroopas.

«Ma olen kategooriliselt vastu igasuguste järeleandmiste tegemisele Venemaale,» ütles Duda. «On selge, et see on Venemaa, kes peab taanduma.»