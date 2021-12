«Me ei ole kunagi kedagi palunud, et meile kehtestatud sanktsioonid tühistataks. Me ei hakka end kellegi ees alandama,» ütles Lavrov usutluses YouTube kanalile Solovjov live.

Solovjovi sõnadele, et Venemaa on USAs ametlikult vaenlaseks tunnistatud, kostis Lavrov: «Õige. Kuid me ei hakka neil sabas jooksma, me ei palu neil neid seadusi tühistada.»