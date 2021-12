Võtame või Eestigi tõlgendused: laias laastus on võimalik mõista, et rohepöörde tähendus peaks olema kõigest mustast ja pruunist lahtisaamine. Rohelisepoolne intuitsioon ütleks, et see võiks tähendada süsinikupõhise energia- ja muu majandusega hüvastijätmist. Kas üleöö või veidi pikema ajaga, aga igatahes hüvastijätmist. See muudaks tööstust ja majandust ning inimsuhteid. Seda aga ei öelda. Öeldakse kõike muud.