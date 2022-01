Niinistö taunis uusaastapöördumises Venemaa nõudmisi NATOle

Niinistö viitas oma kõnes Venemaa poolt detsembris USAle ja NATOle esitatud nõudmistele, et allianss ei laieneks ei laieneks itta. Presidendi sõnul on Venemaa «ukaasid» vastuolus Euroopa julgeolekukorraldusega.

«Mõjusfäärid ei kuulu 2020. aastatesse. Kõigi riikide täielik võrdsus on keskne aluspõhimõte, mida kõigil tuleb austada,» rõhutas Niinistö.

Soome presidendi sõnul on konflikt Ukraina piiridel süvenemise lävel ja Euroopa julgeoleku seisukohast on õhustik pingestunud. Ta märkis, et külma sõja järgne aeg on möödas ja uue ajastu märgid alles hakkavad välja joonistuma.

«Lõppkokkuvõttes on vaoshoitus, vastutus ja dialoog ainsad teed edasi. Relvajõu või muu vägivallaga ähvardades ei ole võimalik jätkusuutlikku tulevikku ehitada,» ütles Niinistö.

President avaldas lootust, et EL mängiks praeguses rahvusvahelises olukorras aktiivsemat rolli. Niinistö sõnul ei saa EL üksnes passiivselt kuulata, kui selle liikmesriikide – sealhulgas Soome ja Rootsi – suveräänsust väljastpoolt liitu kahtluse alla seatakse.

«See teeb EL-ist erakonna. EL ei tohi rahulduda vaid tehnilise rolliga sanktsioonide koordinaatorina,» rõhutas Niinistö.

Soome võimalikust NATO liikmesusest rääkides jäi Niinistö tuttavale seisukohale.

«Soome manööverdamis- ja valikuruumi juurde kuulub ka võimalus liituda sõjaliselt ja taotleda NATO liikmesust, kui me nii otsustame. NATO teema on nn avatud uste poliitika, mille jätkamist on Soomele korduvalt kinnitatud,» ütles Niinistö.

Lisaks rahvusvahelisele poliitilisele olukorrale oli Niinistö kõne teine ​​suur teema koroonapandeemia. Ta ärgitas soomlasi vastupidavusele pandeemiale lähenemisel.

Niinistö tunnistas, et mõistab masendust, mille on toonud jätkuvad tagasilöögid võitluses koroonaga, kuid ta rõhutas, et nüüd on vaja äärmist visadust.

«Viirus ei hooli meie väsimusest ja tunnetest. Nüüd on vaja sitkust,» lausus ta.