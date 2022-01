Stoltenberg kutsus Venemaa ja NATO riigid uutele kõnelustele

USA ja tema Euroopa liitlased pidasid eelmisel kolmapäeval Venemaaga kõnelusi NATO-Vene nõukogu egiidi all – platvorm, mis pole olnud kasutusel alates 2019. aastast.

Rõhutades küll olulisi erimeelsusi mõlema poole vahel, ütles Stoltenberg toona, et NATO liitlased on valmis edasisteks aruteludeks, kuid venelased ettepanekuga uuesti kohtuda siis ei soostunud.

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles teisipäeval, et Moskva ootab enne Ukraina-teemaliste kõneluste jätkamist USA-lt ja NATO-lt vastust läänele esitatud ulatuslikele julgeolekunõudmistele.

Stoltenberg rõhutas, et allianss on valmis kuulama Venemaa seisukohta, kuid ei tee järeleandmisi sellistes põhimõtetes nagu NATO võime oma liitlasi kaitsta.

«Saadame Venemaale väga selge sõnumi: kui nad otsustavad veel kord Ukraina vastu jõudu kasutada, läheb see Venemaale väga kulukaks – majanduslikud, finants- ja poliitilised sanktsioonid. Ka osutavad NATO liitlased toetust Ukrainale,» ütles ta. Seda sõnumit kordas ka Scholz.

Pingete kasvades on «dialoog veelgi olulisem», ütles NATO juht, rõhutades, et tema pool «teeb ​​kõik endast oleneva, et leida poliitiline tee edasi».