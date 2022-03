Esimesed NATO üksused koos õhutõrjesüsteemidega Patriot jõuavad Slovakkiasse

Naď ütles, et esmalt paigutatakse õhutõrjesüsteemid riigi keskosas asuvasse Sliaci sõjaväebaasi ning sealt eri paikadesse, et kaitsta võimalikult suurt osa Slovakkia territooriumist.

Naď lisas, et Patriotid ei asenda Venemaal valmistatud õhutõrjesüsteemi S-300, millele riik seni toetus, vaid nende Slovakkiasse paigutamine on «veel üks komponent Slovakkia õhuruumi kaitseks».

Slovakkia teatas varem, et on valmis andma oma S-300 õhutõrjesüsteemi Ukrainale tingimusel, et see saab korraliku asenduse.