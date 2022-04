Frontex: ränne ELi on kasvanud ka Ukraina mõjuta

Frontexi andmetel on jaanuarist märtsini sisenetud ELi riikidesse ebaseaduslikult üle 40 300 korra, mis on 57 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

2015. aastal saabus ELi üle miljoni inimese peamiselt Süüriast, aga ka Iraagist. Nende tulek vallandas Euroopas rändekriisi ning riikide vahel puhkesid vaidlused teemal, kes peaks nad vastu võtma. Need pinged ei ole ka praeguseks täiesti kadunud.

Sel aastal on Ukraina sõja eest põgenenud ligi 5 miljonit inimest. Üle poole neist on vastu võtnud Poola ja Ungarisse on jõudnud ligi pool miljonit Ukraina põgenikku, näitavad ÜRO pagulasameti arvud.