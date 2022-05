IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene väed kärbivad oma eesmärke ja ehk keskenduvad peagi hoopis kaitsele

Võimalik, et Donbassi pealetungi ebaõnnestumise järel on langenud põhimõtteline otsus asuda kõikjal kaitsesse, välja arvatud Luhanski oblastis, mille osas hellitatakse lootust okupeerida see täielikult.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmetel - ründajaid 28300 (+400), tanke 1251 (+16), soomukeid 3043 (+34), suurtükke 586 (+8), raketiheitjaid 199 (+1), õhutõrjesüsteeme 91 (+1), lennukeid 202 (+1), helikoptereid 167, droone 441 (+5).

Eelneval päeval oli üsna mitmeid pealetungikatseid Vene okupantide poolt, sealhulgas aktiivne rünnak Slovjanski suunal Izjumi poolt, kus jäeti paremtiib Dovgenke küla poolt täiesti kaitseta. Sealt ka need viimaste päevade keskmisest suuremad numbrid nii elavjõu kui tehnika ringmajandusse saatmisel.

1) Venemaalt on jätkatud Sumõ ja Tšernihivi oblastites piiriäärsete asulate tulistamist ja kaudtulelööke. Peamiselt on kasutusel miinipildujad, kuulipildujad ning automaat-granaadiheitjad. Kõige pikem oli miinipildujatuli Sumõ oblastis, mis kestis koguni tund aega. Selle positsioonisõja eesmärgiks on hoida põhjaoblastites kinni Ukraina kaitseväe üksusi, et nad ei saaks tegeleda okupantide väljasurumisega Ukraina territooriumilt.

2) Harkivi linn sai taas mõned raketilöögid, kuigi vahepeal juba tundus, et rahumeelne elu saab vaikselt taastuma hakata - isegi bussid pandi käima ja tehakse ettevalmistusi metroo käivitamiseks. Need olid siiski üksikud intsidendid ja Vene okupantide väljasurumisega Harkivi ümbrusest on linna julgeolekuolukord tunduvalt paranenud.

Ukraina vägi vabastas Belgorodi maantee serval Harkivist põhjas asuva Dementijõvka küla, millest piirini on 12 kilomeetrit. Mingisugune areng, arvatavasti just sealkandis, oligi oodatud, kuigi ehk mõnevõrra suurejoonelisem.

Võimalik, et põhjuseks on Vene okupatsiooniüksuste vastupanud ja ründed äsja vabastatud Ternova külale, mis on täpselt Venemaa piiri ääres. Arenguid ida suunal ja Siverski Donetsi jõest edasi arutatakse kurilka-juttude tasemel ning märkimisväärse ja kindlama edu korral oleks Ukraina peastaap seda ilmselt kinnitanud.

Ukraina teenistuja tegelemas langenud Vene sõdurite ekshumeerimisega Harkivi lähedal. Foto: Andrii Marienko/AP/Scanpix

3) Izjumi operatiivsuunal on viimastel päevadel kujunenud välja kindel koridor - see on otsetee Izjumi poolt Slovjanskisse maateed pidi - Vene okupandid on proovinud sealtkaudu rünnata, enam mitte Barvinkove kaudu ringiga.

Samas on neile pinnuks silmas Dovgenke küla, mis asub kõrgendikul ja võimaldab seda ründavat jõudu üsna edukalt kärpida, nagu näitab eelneva päeva statistika. Seega on okupandid nüüd korduvalt üritanud vallutada Dovgenket, kuid siiani ei paista see neil õnnestunud olevat.

Kupjanski kandis lasti lennuk alla. Ilmselt küll Ukraina õhutõrje lasi ta alla kusagil rinde lähedal, kuid kukkus see arvatavasti sügavas okupantide tagalas.

4) Eile mainitud Vene okupantide edasijõudmine Lõmani pealetungi suunal leidis tänaseks kinnitust - Šandriholove juurest on okupandid suutnud liikuda lõunasse Drobõštševe peale. Seega on Ukraina väed veel Lõmanis ja mingil määral ka Aleksandrovkas loode pool.

Varasemalt on kirjutatud Vene okupantide aktiivsest kaevumisest teistes piirkondades, mis viitab ettevalmistustele kaitselahinguteks. Sellisel juhul omandab pealetung Lõmanis ja selle ümbruses hoopis teise tähenduse kui vahetu ohu tekitamine Slovjanski linnale.