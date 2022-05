Jermak: praegune sõda peab jääma Venemaale viimaseks

«Venemaa poliitiline kultuur ei näe ette dialoogi viisi. Selle aluseks on diktaat. Võimu keel. Ja Venemaa ammutas jõudu koostöös läänega. Seda, mida Vene sõjatööstuskompleks ei suuda toota – ja seda on palju –, see osteti sisse. Peamiselt tooraine ekspordist saadava raha eest,» ütles Jermak Chatham House’i mõttekojas videolingi vahendusel esinedes.