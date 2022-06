Saksamaa ärgitas Serbiat ühinema Venemaa-vastaste sanktsioonidega

«Kantsler Scholz on otsustavalt, selgelt ja teravalt taotlenud, et Serbia ühineks Venemaa-vastaste sanktsioonidega,» ütles Serbia president Aleksandar Vučić Scholzi esimese visiidi ajal kantslerina.

Saksa kantsleri sõnul on oluline «tagada, et võimalikult paljud osaleksid neis Venemaa-vastastes sanktsioonides», mis saavad «aidata Ukrainal oma tulevikku määrata». «Meie ootus on... et neid sanktsioone toetaksid ka kõik need, kes kandideerivad EL-i liikmeks,» ütles ta.